Мер Івано-Франківська просить мешканців трьох районів переїхати. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів міста з проханням користуватися укриттями, а мешканців трьох прилеглих до аеропорту мікрорайонів – Опришівців, Крихівців та Чукалівки – по можливості залишити свої будинки через загрозу обстрілів.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що зранку відбулося, тому будьмо надзвичайно уважними. Будь ласка, якщо хтось має можливості укриття, я рекомендую перебувати зараз в укритті в міру можливості. Хто не має можливості, то дійсно відійти від вікон. На жаль, ця тривога зараз по всіх областях, по всій Західній Україні", - сказав Марцінків.

"Хочу попросити також жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка – з часом все-таки після цієї тривоги максимально залишити свої помешкання, переїхати. Будь ласка, реагуйте на тривогу. Надіємось, що це буде лише тривога, не буде чергових вибухів в Івано-Франківську", - додав міський голова.

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Як повідомлялося, у п'ятницю вранці було завдано авіаудару по аеропорту.