"Украина выстоит, а вы так и останетесь рабами! Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" - співавтор і режисер шоу "Орел і Решка" Синельников. ВIДЕО

Співавтор і режиссер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников зміг виїхати з Бучі, де він майже 2 тижні сидів із сім'єю в укритті у підвалу свого будинку.

Відео звернення Синельникова опубліковано в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Євген записав відео, у якому зі сльозами на очах розповів, що їм із сином довелося пережити за ці два тижні, та наголосив, що був вражений згуртуванням людей. Також він звернувся до росіян: "А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари".

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