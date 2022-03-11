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У Киви знайшли квартиру 500 м² у Конча-Заспі. ВIДЕО

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Елітне житло нардепа від ОПЗЖ виявив Олег Ляшко.

Про це він розповів на своєму YouTube каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти краще скажи, де ти взяв дєньгі, аби у Кончі 500 квадратів купити, п#дар ти й#баний?Путін тобі дав? Де ти бабкі взяв?".

Ляшко каже, що квартира, певно, була придбана на гроші від співпраці з ФСБ. Окрім цього, він звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової, аби майно Киви арештували і конфіскували для захисту України.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Наверное в двойне обидно, когда тебя пидором называет сам Олег Ляшко
  • Перехватчик
    Пора Киву посадить в жомовую яму
  • Могарыч Алоизий
    Неплохо, чтобы и Олежка в такое трудное для страны время поделился секретами выигрышей в лотерею.
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