У Киви знайшли квартиру 500 м² у Конча-Заспі. ВIДЕО

Елітне житло нардепа від ОПЗЖ виявив Олег Ляшко.

Про це він розповів на своєму YouTube каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти краще скажи, де ти взяв дєньгі, аби у Кончі 500 квадратів купити, п#дар ти й#баний?Путін тобі дав? Де ти бабкі взяв?".



Ляшко каже, що квартира, певно, була придбана на гроші від співпраці з ФСБ. Окрім цього, він звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової, аби майно Киви арештували і конфіскували для захисту України.

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