Окупанти планують напасти на Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини, - Труханов. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на пресбрифінг Труханова.
"За відомою нам на сьогоднішній день інформацією, якою ми володіємо, кораблі, котрі були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.
Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ (на Миколаївщині. – Ред.). Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні", - розповів Труханов.
Одеський голова припускає, що після оточення на суходолі російські окупанти можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки з берега.
Він сказав, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору агресору на Миколаївщині.
За словами одеського міського голови, місцева влада формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.
Крім того, він подякував міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу, зокрема постачання теплих речей, продуктів харчування та ліків.