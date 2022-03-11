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Окупанти планують напасти на Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини, - Труханов. ВIДЕО

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На думку Одеського міського голови Геннадія Труханова, російські окупанти змінили плани нападу на місто з моря та планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини і Придністров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на пресбрифінг Труханова.

"За відомою нам на сьогоднішній день інформацією, якою ми володіємо, кораблі, котрі були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.

Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ (на Миколаївщині. – Ред.). Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні", - розповів Труханов.

Одеський голова припускає, що після оточення на суходолі російські окупанти можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки з берега.

Він сказав, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору агресору на Миколаївщині.

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За словами одеського міського голови, місцева влада формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.

Крім того, він подякував міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу, зокрема постачання теплих речей, продуктів харчування та ліків.

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Оккупанты и Киев за три дня планировали.
  • VOLVO XC 70
    гена начинает прорисовываться колорадскими полосками Генуля с тебя такой стратег как и космонавтов.. любой военный хоть Трухля и военный но драк думаю это программа посеять панику послушайте придурка 3 минуты бред еще тот Вознесенск ПМР окружат Одессы прямо в Лузановке высадят десант Гена это тебе ***** нгасралов голову или решил взорваться гнилая ты консервы.. может его по 109-111 УК Приземлять
  • Шимус
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