Українські воїни ювелірно знищують танк окупантів у житловій забудові. ВIДЕО

Захисники Маріуполя ювелірно знищили танк окупантів у житловій забудові.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС.

"Не треба тікати від українських протитанкістів, прикриваючись дитячими майданчиками та житловими будинками. Росіянине, запам’ятай! Тебе не врятує ніщо від ока та гніву наших воїнів. Ступивши на українську землю, ти підписав собі смертний вирок. І всерівно яка товщина броні в твоїй башті. Знищення буде швидким, невідворотнім та прицільно точним – гарантують оборонці Маріуполя (гарантія довічна)", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами. ФОТОрепортаж