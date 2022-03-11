Губернатор Кемеровської області РФ Цивільовий повідомив обуреним матерям російських строковиків, що їх синів "использовали". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Обуреним матерям російських строковиків повідомили, що їх синів "использовали".
Без коментарів. Просто послухайте цей діалог матерів солдатів з губернатором Кемеровської області РФ Цивільовим:
М: - Наши сыновья посланы в Украину насмерть, как пушечное мясо. Почему наших ребят отправили туда, они не готовы, им по 20 лет. А где ваш сын сейчас?
Ц: - Мой сын учится в университете.
М: - То, что они говорят – это неправда.
Ц: - Это не война, специальная военная операция, и их использовали для нее.
М: - Наших детей использовали?
Ц: - Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое их задачи выставлялись.
М: - Они не знали своих задач".
Ц: - Слушайте, мы можем кричать, мы можем винить всех, но пока идет военная операция, мы не можем делать никаких выводов, не можем критиковать. Только когда она закончится, а она закончится очень скоро.
М: - Когда всех поубивают!