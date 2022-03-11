Новини Відео • Війна

Губернатор Кемеровської області РФ Цивільовий повідомив обуреним матерям російських строковиків, що їх синів "использовали". ВIДЕО

32 14625
Губернатор Кемеровської області РФ Цивільовий повідомив матерям російських строковиків, що їхніх синів "використали для спеціальної військової операції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обуреним матерям російських строковиків повідомили, що їх синів "использовали".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Без коментарів. Просто послухайте цей діалог матерів солдатів з губернатором Кемеровської області РФ Цивільовим:

М: - Наши сыновья посланы в Украину насмерть, как пушечное мясо. Почему наших ребят отправили туда, они не готовы, им по 20 лет. А где ваш сын сейчас?
Ц: - Мой сын учится в университете.
М: - То, что они говорят – это неправда.
Ц: - Это не война, специальная военная операция, и их использовали для нее.
М: - Наших детей использовали?
Ц: - Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое их задачи выставлялись.
М: - Они не знали своих задач".
Ц: - Слушайте, мы можем кричать, мы можем винить всех, но пока идет военная операция, мы не можем делать никаких выводов, не можем критиковать. Только когда она закончится, а она закончится очень скоро.
М: - Когда всех поубивают!

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андрюша Украинец
    И после этого мамки покорно побрели по домам ждать мешки со своими использованными асвабадителями.
    Тьфу, быдло.
  • Герхард
    Цьому відео вже тиждень.
  • Alex_dos
    Правильно. Именно использовали, ведь это гандоны.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини