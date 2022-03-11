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Викрадення мера Мелітополя Федорова. ВIДЕО з камер спостереження

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Опубліковано відео з камер спостереження, на якому зафіксовано викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.

Відповідне відео член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко виклав у своєму телерамі, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як обзроєні російські окупанти виводять Федорова з будівлі міського кризового центру, і ведуть його у невідомому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати

Як повідомлялось, сьогодні, 11 березня, російські окупанти викрали мера окупованого міста Мелітополя Івана Федорова, який не погодився з ними співпрацювати. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор.

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Топ коментарі

  • Odessa_1232
    К кацапам обращаться бессмысленно, их нужно убивать от мала до велика, всех без разбора
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Кацапье гнилое не в состоянии взять под контроль народ даже небольшого города. Как они собираются держать в страхе больше 40 млн??? Позорище!
  • Андрей Забигайло
    Да, надо понимать, что в случае поражения или сдачи мира не будет - будет лютый террор!ФСБ,кадыровцы...Да даже те кто плену блеет о том, что не знал...
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