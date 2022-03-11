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Між Україною та Польщею сформувався "надзвичайно сильний союз", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Польщею сформувався надзвичайно сильний союз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського. 

"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - зазначив український президент.

Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Дякуємо справжнім Друзям за справжню допомогу
  • Solsky Wasyl
    ось тому й не можна підписувати хотільки путіна про позаблоковий статсу. То наша справа, то наше право визначати свою долю. Наш край - наші правила.
  • Мобильный крематорий
    Страхи кацапов наяву.
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