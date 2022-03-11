Між Україною та Польщею сформувався "надзвичайно сильний союз", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Польщею сформувався надзвичайно сильний союз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - зазначив український президент.