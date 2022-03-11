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Окупанти обстрілюють Миколаїв. ВIДЕО

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Ввечері 11 березня окупанти розпочали масований обстріл Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж. 

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім

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Топ коментарі

  • вставай
    Здохніть кацапи до останнього ********! Тримайтесь хлопці!
  • Неопознанный объект
    Суки кацапские!!! Вы всё равно все выздыхаете!
  • Ірландія
    Ну тоді Кім в полон застрявших не братиме
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