Окупанти обстрілюють Миколаїв. ВIДЕО
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Ввечері 11 березня окупанти розпочали масований обстріл Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Також читайте: Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Також читайте: Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім
Здохніть кацапи до останнього ********! Тримайтесь хлопці!
Суки кацапские!!! Вы всё равно все выздыхаете!
Ну тоді Кім в полон застрявших не братиме