Окупанти обстрілюють Миколаїв. ВIДЕО

Ввечері 11 березня окупанти розпочали масований обстріл Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім