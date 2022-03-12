Бої з окупантами тривають у Миколаєві, - ДПСУ. ВIДЕО
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У Миколаєві, який з вечора 11 березня обстріляли з важкої артилерії російські війська, тривають бої з окупантами.
Про це повідомляє у Телеграмі Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у Миколаєві йдуть запеклі бої", - зазначається в повідомленні.
На опублікованому відео видно численні спалахи у нічному місті.
Як повідомлялося, увечері 11 березня російські війська обстріляли місто Миколаїв з важкої артилерії. За інформацією ОВА, пошкоджено низку об'єктів, одна людина поранена.