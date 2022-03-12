Бої з окупантами тривають у Миколаєві, - ДПСУ. ВIДЕО

У Миколаєві, який з вечора 11 березня обстріляли з важкої артилерії російські війська, тривають бої з окупантами.

Про це повідомляє у Телеграмі Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у Миколаєві йдуть запеклі бої", - зазначається в повідомленні.

На опублікованому відео видно численні спалахи у нічному місті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують безладний обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві, - Кім. ВIДЕО

Також дивіться: Російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві. ВIДЕО

Як повідомлялося, увечері 11 березня російські війська обстріляли місто Миколаїв з важкої артилерії. За інформацією ОВА, пошкоджено низку об'єктів, одна людина поранена.