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Війська РФ змінили тактику і хаотично обстрілюють Миколаїв: 2 людини поранено, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

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Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - розповів він.

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За словами голови ОВА, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".

Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Хто допустив вихід ворога з Криму через перешийок? Тепер вони розтеклись по всьому півдню. Під трибунал.
  • Abrakadabr Abrakadabrov
    Ой дійсно, хто це зробив?
    Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    С чего вы взяли,что русские твари меняют тактику.Херячить по мирным кварталам,это их военая доктрина.
    Террор и еще раз террор таварищи!
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