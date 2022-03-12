Війська РФ змінили тактику і хаотично обстрілюють Миколаїв: 2 людини поранено, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - розповів він.

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За словами голови ОВА, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".

Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".