Війська РФ змінили тактику і хаотично обстрілюють Миколаїв: 2 людини поранено, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
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Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - розповів він.
За словами голови ОВА, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".
Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".