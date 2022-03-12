Унаслідок російського авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами: детонують снаряди, - поліція. ВIДЕО

Російські окупанти вранці в суботу скинули щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому у Василькові Київської області. Горить склад із боєприпасами, повідомила поліція Київської області.