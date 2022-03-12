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Унаслідок російського авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами: детонують снаряди, - поліція. ВIДЕО

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Російські окупанти вранці в суботу скинули щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому у Василькові Київської області. Горить склад із боєприпасами, повідомила поліція Київської області.

"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - повідомляється на сторінці поліції у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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Топ коментарі

  • Козак Мамай 328e507b
    навідників розстрілювати публічно за законами воєнного часу
  • Sophia-Maria Duglass
    А склады с оружием может надо рассредоточить по местности ?
  • Павло Дудра
    якщо на складі снаряди і ракети на глибині 2 метри-вони становлять малу небезпеку.

    якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
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