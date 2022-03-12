Колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мешканців Маріуполя вирушила із Запоріжжя, - ОПУ. ВIДЕО
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В Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мешканців Маріуполя.
Про це своєму телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь - багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу", - зауважив Тимошенко.
За його словами, в Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священики.
"Вирушили. Маріуполь, ми з вами", - додав чиновник.