Колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мешканців Маріуполя вирушила із Запоріжжя, - ОПУ. ВIДЕО

В Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мешканців Маріуполя.

Про це своєму телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Маріуполь - багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу", - зауважив Тимошенко.



За його словами, в Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священики.



"Вирушили. Маріуполь, ми з вами", - додав чиновник.

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