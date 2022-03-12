Українські артилеристи прямим влучанням знищили танк та дві БМП окупантів. ВIДЕО безпілотника
32 31623
Артилерія 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотника зафіксували прямі влучення в танк та дві БМП.
"Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани", - пишуть у коментарі до відео закарпатці.