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Унаслідок ракетного обстрілу військ РФ по Василькову повністю знищено аеропорт, - мер Баласинович. ВIДЕО

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Унаслідок ракетних ударів окупанта по Василькову знищено аеропорт.

Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", - сказала вона у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.

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За словами мера, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.

"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", - сказала Баласинович.

Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях. "У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці", - наголосила вона.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko

    3 год ·



    Час від часу в соцмережах і медіа вигулькують перехоплення розмов рашистів зі своїми «заями» і мамами.

    В принципі, русский- синонім хам, було й до війни.

    Росіянина можна вичислили за секунду безпомилково. Бо це п'яний мат, ор на дітей, воплі одне на одного, перекошене злобою не усміхнене обличчя , завжди і всім незадоволене. Так було завжди.

    Але в цих перехоплених розмовах,де вони вихваляється своїм «заям» мародерством, вбивствами і що вони прихопили в чужих українських хатах, мене вразило, що зі своїми жінками, мамами, родинами вони розмовляють виключно матюками, а ті їм відповідають матюками теж.

    Немає там ніякого Пушкіна і Толстого, вони апріорі не можуть захищати ніякий русский язик, бо їх язик- це суцільний брудний матюк.

    Повністю деградована нація.

    Мені важко уявити українок- жінок наших офіцерів і солдатів, яким би чоловіки телефоном розповідали, що вони їм привезуть крадені, намародерені у вбитих людей шуби і планшети, і ті раділи. Це просто неможливо.

    Росія має бути денацифікована і демілітаризована.
  • FT FT
    На взлетную полосу пох. Она ремонтируется за пару часов. Почему склады с боеприпасами не вывезли с обьекта который является приоритетной целью для врага?
  • Ksenia VB
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