Унаслідок ракетного обстрілу військ РФ по Василькову повністю знищено аеропорт, - мер Баласинович. ВIДЕО
20 85546
Унаслідок ракетних ударів окупанта по Василькову знищено аеропорт.
Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", - сказала вона у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.
За словами мера, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.
"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", - сказала Баласинович.
Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях. "У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці", - наголосила вона.