"За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений російський військовий розповів про "розстрільні загони" в армії РФ. ВIДЕО

Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти. За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія", - йдеться у повідомленні.

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"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається полонений.

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається".

"Армія окупантів деморалізована і пригнічена", - наголосили в СБУ.