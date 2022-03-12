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"За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений російський військовий розповів про "розстрільні загони" в армії РФ. ВIДЕО

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Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів.

Про це  повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти. За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія", - йдеться у повідомленні.

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"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається полонений.

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається".

"Армія окупантів деморалізована і пригнічена", - наголосили в СБУ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Кадировці в тили прилаштувались ?
  • гена крокодил 5819a424
    Угу, почитал кацапов - почему солнцепеками не выжгут Мариуполь и Харьков , почему не убивают всех в сёлах , что бы не стреляли по нашим в спину . Это твари ублюдочные а не нация , их убивать надо жестоко а не брать в плен , тогда они только убегать начнут когда нас будут бояться больше чем эти заградотряды .
  • Urs
    следующим этапом через две недели будут заградотряды позади заградотрядов. Тогда огонь будет с двух сторон, и процесс утилизации пойдет значительно быстрее.
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