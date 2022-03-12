Мінометники 30-ї ОМБр знищили чергову колону ворожої техніки. ВIДЕО
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Мінометники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили чергову колону ворожої техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Сніг не перепона для наших мінометників. Варто лише ворогу наблизитись на дистанцію пострілу. Мінометники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького красномовно доводять свою класність влучною стрільбою. Ось як була знищена чергова колона ворожої техніки. Слава Україні! Разом і до перемоги!", - йдеться у повідомленні.