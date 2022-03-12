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Через умисні пошкодження у збитого російського пілота не спрацювала одна з найнадійніших у світі систем катапультування К-36. ВIДЕО

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Вчора біля села Бехи, що на Житомирщині влучним пострілом із ПЗРК було збито штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот окупантів загинув, через умисне пошкоджену систему катапультування і згорів вже на землі.

Українські війскові опублікували відеозапис з місця падіння збитого російського літака, на якому видно частину системи катапультування К-36. Таке катапультне крісло вважається найкращим та найнадійнішим у світі.

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Топ коментарі

  • esfero
  • Шимус
  • Вадим Мулява
    Ну і ****..сь, одним виродком на Землі стало менше.
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