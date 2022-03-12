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Путін кинув у бій проти України новобранців та "альтернативників", - СБУ. ВIДЕО

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Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.

Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію, передає Цензор.НЕТ.

"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.

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Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт. "Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу".

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.

На порятунок не сподівається, "бо РФ навіть трупи солдат не забирає".

Ось вона, "могутня" путінська армія...

Україна обов'язково переможе!

Топ коментарі

  • RGSMPG1
    "За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз - ще й воєнним полоненим"
    попереду останній рубіж - груз 200.
  • Rahat Lukum 08bc10f1
    Эти недоразвитые из кремля, до такой степени заврались, что реально сами поверили в то, что их тут будут встречать с цветами. Поэтому и создали движ и массовку из срочников. Это преступление и против нашего народа и против своего.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Да не стрелял конечно. Кто идет в альтернатившики - єто слишком здоровьіе телом и не окончательно повредившиеся умом, которьіе ну никак не могут закосить. Меня заклюют, но такие есть, пусть и очень-очень мало - на раисе за альтернативку реально мордуют, там надо каких-то невероятньіх документов собрать, чтобьі ее получить. Так что бросив его и таких как он в Україну, пуй решает сразу две задачи: отвлекает внимание ЗСУ от настоящих орков, и уничтожает остатки ума в своем ханстве.
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