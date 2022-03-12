Путін кинув у бій проти України новобранців та "альтернативників", - СБУ. ВIДЕО
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Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.
Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію, передає Цензор.НЕТ.
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.
Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт. "Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу".
Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.
На порятунок не сподівається, "бо РФ навіть трупи солдат не забирає".
Ось вона, "могутня" путінська армія...
Україна обов'язково переможе!