Війська РФ ведуть обстріли з житлових кварталів Тростянця, - Геращенко. ВIДЕО

Російські окупаційні війська, які зайняли м.Тростянець Сумської області, у п'ятницю вели інтенсивний вогонь безпосередньо із житлових районів міста, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.