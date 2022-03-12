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"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": етнічна росіянка з Гостомеля про російських окупантів. ВIДЕО

17 04213
Жителька Гостомеля заявила, що таких сволот, як російські окупанти в Україні, вона ніколи не бачила.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила етнічна росіянка Наталія.

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"Я сама росіянка, все життя мріяла повернутися на свою батьківщину. Але маю сказати, що такої сволоти, як вони, я у своєму житті ще не бачила І я ніколи не могла придумати, що вони прийдуть мене "захищати". Я просила їх про це? Я просила Кадирова забрати мій золотий перстень собі на ворота? Ні! Суки вони!", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen
    Никогда не верьте русским и не будете обмануты
  • bezmegh
    Бачила. Але,звично вважала,що,так треба...
  • Adalet
    Бабцю, не тебе вони "захищати" прийшли, а свою маячню з телевізора.
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