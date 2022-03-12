СВОЯ ВІЙНА з Юрієм Бутусовим: Як ліквідували ватажка "народної міліції ЛНР" Олега Анащенка. ВIДЕО

4 лютого 2017 року у Луганську внаслідок операціі українських спецслужб із залученням армійських спецпризначенців було знищено керованим вибухом полковника терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції ЛНР". Це саме цей зрадник у червні 2014 командував всією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором збиття літака Іл-76.