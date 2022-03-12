"Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - полонений бойовик російської ПВК "Вагнер". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-215 роках.
Окупант вірив у казку й тепер: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".
"Втім Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів. Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", - йдеться у повідомленні.
"Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок...Тримаємо стрій! Разом переможемо!", - додали в СБУ