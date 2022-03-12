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"Мы рвем их без страха! Русский военный корабль - иди нах#й!", - Бабкін записав нову версію свого хіта "Я солдат". ВIДЕО

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Український музикан Сергій Бабкін, екс-учасник популярного у нульових гурту 5'nizza, записав нову версію своєї відомої пісні "Я солдат".

У 2003 році музиканти з Харкова Сергій Бабкін та Андрій Запорожець (SunSay) випустили пісню "Я солдат" у відповідь на пісню гурту "Любе" - "Комбат".

Сьогодні ж, у світлі останніх подій в Україні, Бабкін переписав текст пісні і вона набула нових сенсів, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    русскій корабль:
    - Прєкратітє посилать, я давно уже там!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вместе с танками, самолетами, ракетами, русоуё*ками и кадыровцами....
    популярное направление... авжеж!
  • vigo
    Круто!
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