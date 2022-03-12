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Російські окупанти готуються провести на Херсонщині псевдореферендум щодо створення "ХНР", - депутат облради Хлань. ВIДЕО

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Російські окупанти планують провести псевдореферендум на тимчасово зайнятих ними територіях Херсонської області для проголошення т. зв. "ХНР".

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсонській області готують "референдум" щодо створення "ХНР", - написав Хлань у Фейсбуці в суботу.

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За його словами, окупанти телефонують депутатам Херсонської облради з запитанням "Чи готові вони співпрацювати із загарбниками?".

"Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну дірку без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР"... Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а справді громадянами, чиї імена пам'ятатимуть наступні покоління", - наголосив Хлань.

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Топ коментарі

  • Dima L
    ХйНаРыло а не ХНР
  • VOLVO XC 70
    скоро будем проводить Референдум о делении Рашки какие территории нам что Китаю а что Японии Калининградскую в германию сдать надо и Прибалтам добавить.. кое чего да и финам не мешало бы вернуть историческую справедливость с 1940 года... и нам вернуть то что Сталин **** отрезал Ростовская область Таганрог истинно украинский всегда был...и Воронежская область и Брянская область с Белгородской то все ранее были УКРАИНОЙ... и можно помощь Молдове предложить передать Украине ПМР кацапы рванут да так что в Тихом океане утоплятся... эти кретины не понимают что РОССИЯ ЭТО СТРАНА ФАНТОМ ЕЕ УЖЕ НЕТ все что им кажется страной- им уже не принадлежит...да они сами скоро будут поделены между Китаем и онными...
  • буков
    З таким же успіхом вони можуть провести референдум в Каліфорнії.
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