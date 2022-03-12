Російські окупанти готуються провести на Херсонщині псевдореферендум щодо створення "ХНР", - депутат облради Хлань. ВIДЕО
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсонській області готують "референдум" щодо створення "ХНР", - написав Хлань у Фейсбуці в суботу.
За його словами, окупанти телефонують депутатам Херсонської облради з запитанням "Чи готові вони співпрацювати із загарбниками?".
"Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну дірку без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР"... Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а справді громадянами, чиї імена пам'ятатимуть наступні покоління", - наголосив Хлань.