Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому, - перша леді Польщі Агата Дуда. ВIДЕО
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Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому.
Про це заявила у зверненні до світу перша леді Польщі Агата Дуда, яке опублікувала перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
"Запевняю, що Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому" – зазначила пані Агата Дуда.
На початку вторгнення РФ я попросила колег, перших леді та джентльменів, свідчити для світу про те, що відбувається в Україні. Що тут – війна, а не "спецоперація". Що тут – терор проти мирного населення, а не "порятунок", як запевняє Росія.
Перша леді Польщі свідчить про те, що бачить на власні очі, адже абсолютна більшість із мільйона українських дітей-біженців знайшла прихисток саме в її країні.
"Дякуємо, що ви стали нашим тилом, брати поляки! Ми цього не забудемо" - зауважила Зеленська.