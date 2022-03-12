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"Нам дали команду всіх ху#рити, всіх підряд: цивільні, діти, не діти", - СБУ перехопила розмови окупантів щодо Харкова. АУДIО

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СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні. Так, із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб", - йдеться у повідомленні.

Це змушує окупантів скаженіти, і так відкривається справжнє обличчя "миротворців", зазначають у спецслужбі.

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"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху#рити, всіх підряд: цивільні, діти, не діти… всіх ху#рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", – говорить на перехопленій СБУ розмові один із окупантів.

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Топ коментарі

  • Игорь Шамрай 7ab81b2d
    Скоты!!!!это не люди!!!всех в утиль,они не должны плодиться!!!
  • FT FT
    Я только не пойму почему до сих пор мы в плен кацапоидов берем? Даже наемников и летчиков. Одно дело взять пленных которые пришли и сами сдались. А другое дело брать в плен тварей которых танк подбили или у которых патроны закончились и они решили в плен сдаться чтобы выжить наслушавшись рассказов про лошков- украинцев которые верят в сказки о заблудившихся на учениях
  • Саня Санев 180eb1c1
    «-у нас там второй БТГр вчера уезжая оставил несколько «карандашей». 3 из них нужно отправить в Россию. У одного отец умер,у одного жена умерла,трое детей осталось и одному уход за отцом,умирает раком.. - отправляй. Но позвони Леневу. Пусть пробьет. Если не так - «кончайте».
    https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502660282853822472
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