"Нам дали команду всіх ху#рити, всіх підряд: цивільні, діти, не діти", - СБУ перехопила розмови окупантів щодо Харкова. АУДIО
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СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні. Так, із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб", - йдеться у повідомленні.
Це змушує окупантів скаженіти, і так відкривається справжнє обличчя "миротворців", зазначають у спецслужбі.
"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху#рити, всіх підряд: цивільні, діти, не діти… всіх ху#рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", – говорить на перехопленій СБУ розмові один із окупантів.