Військові РФ танком розчавили автомобіль з людьми у Запорізькій області: загинули дитина та двоє чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Транспортний засіб зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. Російські воєнні злочинці танком переїхали "Таврію". Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"06 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам дали команду всіх ху#рити, всіх підряд: цивільні, діти, не діти", - СБУ перехопила розмови окупантів щодо Харкова. АУДIО

Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.