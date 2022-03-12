Військові РФ танком розчавили автомобіль з людьми у Запорізькій області: загинули дитина та двоє чоловіків, - поліція. ВIДЕО
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Транспортний засіб зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. Російські воєнні злочинці танком переїхали "Таврію". Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.
"06 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться у повідомленні.
Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.