На Волині націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії. ВIДЕО
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На Волині забрали на кордоні та націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Єдність".
"За наказом керівника Волинської ОВА, 23 білоруські та рашистські фури забрали на кордоні в районі Волині та націоналізували. Вантажівки окупантів вирушили на користь української армії", - йдеться у повідомленні.