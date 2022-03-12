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На Волині націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії. ВIДЕО

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На Волині забрали на кордоні та націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Єдність".

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"За наказом керівника Волинської ОВА, 23 білоруські та рашистські фури забрали на кордоні в районі Волині та націоналізували. Вантажівки окупантів вирушили на користь української армії", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Саня Санев 180eb1c1
    Два рашистських гвинтокрила збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один заживо згорів, один з пілотів вижив, везуть в лікарню
    https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502676332936892416
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ-ТАК ТРИМАТИ...
  • Ольга Никитина 2f7babc1
    Не поняла- это говно ехало через Украину?
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