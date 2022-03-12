На Волині націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії. ВIДЕО

На Волині забрали на кордоні та націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Єдність".

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"За наказом керівника Волинської ОВА, 23 білоруські та рашистські фури забрали на кордоні в районі Волині та націоналізували. Вантажівки окупантів вирушили на користь української армії", - йдеться у повідомленні.