Суми, Буча, Гостомель: в Україні 12 березня триває евакуація мирних мешканців. ВIДЕО
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, автобуси з Гостомеля, 20 автобусів із Бучі та 40 із Немішаєва та Микуличів прибули до Білогородки.
"Людям надають першу допомогу, пропонують харчування та подальшу логістику", - сказав Тимошенко.
Також, за його словами, відбувається підготовка до евакуації із Сум. Наразі мешканці розміщуються в автобусах для евакуації.
"Дозволений рух приватних авто в колоні", - зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, у суботу зранку Кирило Тимошенко повідомляв, що на 12 березня запланована евакуація та доставка гуманітарних вантажів на понад 10 маршрутах, зокрема з Київщини, Сум, Житомирщини та Полтавщини. Також українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя.