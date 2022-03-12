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"Людей нема?", - "Та як нема. Он нога", - українські військові збили 2 ворожі гвинтокрили на Херсонщині. ВIДЕО

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Російські гвинтокрили К-52 "Алігатор" збили над Скадовським районом Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Інформацію підтвердив і радник глави МВС Антон Геращенко.

Один із пілотів, нібито, вижив. Наразі його везуть до лікарні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Над Рубіжним, Луганської області наші воїни збили ще і російський літак
  • Юрій Ан
    Два сбили.
  • Debor
    какой человек .. он о чем.. орк
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