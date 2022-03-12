"Людей нема?", - "Та як нема. Он нога", - українські військові збили 2 ворожі гвинтокрили на Херсонщині. ВIДЕО
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Російські гвинтокрили К-52 "Алігатор" збили над Скадовським районом Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Інформацію підтвердив і радник глави МВС Антон Геращенко.
Один із пілотів, нібито, вижив. Наразі його везуть до лікарні.
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