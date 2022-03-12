"ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлівський політолог Марков пояснив причини перенесення завершення "спецоперації" в Україні. ВIДЕО
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Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що терміни завершення "спецоперації" в Україні переносяться через те, що "ВСУ не сдаются в плен".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков здивовано заявив, що полонених дуже мало.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО