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"ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлівський політолог Марков пояснив причини перенесення завершення "спецоперації" в Україні. ВIДЕО

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Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що терміни завершення "спецоперації" в Україні переносяться через те, що "ВСУ не сдаются в плен".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков здивовано заявив, що полонених дуже мало.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ромарио Гомес
    Руский политолог иди на х*й.
  • Sergey Rafalovych
    редкий ***** и мерзавец
  • Саня Санев 180eb1c1
    This is Tanya. She is staying in Kyiv
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