Зеленський закликав італійців обирати Україну заради Європи і змусити росіян відчути ціну кожного пострілу. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав світ запровадити проти Росії такі санкції, щоб кожен їхній солдат знав ціну кожного свого пострілу.

Про це він сказав у зверненнні до італійського народу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський зазначив, що Україна переживає війну, яку Європа не бачила з часів другої світової. "Ми цю війну не починали, це жорстоке вторгнення, це війна проти мирних і щирих людей", - зазначив український президент. Він додав, що українці цінують свої свободи і бажають жити як і всі європейці.

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"Але ми живемо з вами не однаково - ми живемо у війні, де загинуло 79 дітей. Я впевнений, що у кожного з вас є фото ваших рідних - вдома і на телефоні, щоб просто подивитись, коли серце цього просить.. Ми навіть цього не усвідомлюємо, але завжди знаємо, що ці фотографії не останні, бо ми віримо, що побачимо, як живуть ті, хто нам найдорожчі. Побачимо як наші кохані щасливі, як ростуть наші діти, як вони підуть в університет, як будуть працювати, як у них будуть свої діти. Як ми будемо гратись з нашими онуками і зустрічати їх зі школи, вечеряти. Кожна людина з мільйонів живе такою надією на нові фотографії і миттєвості щастя"- зазначив Зеленський і наголосив, що зараз цього всього позбавлені українці.

"У нас ця мить може стати останньою, як для 79 дітей", - додав Зеленський.

Президент України наголосив, що російські війська знищують в Україні зараз цілі міста. Він навів приклад Маріуполя, де розбомбили навіть пологовий і дитячу лікарню.

"Вони руйнують лікарні для чого? Щоб українки навіть не народжували?", - спитав Зеленський.

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"Вони знищують килимовим бомбардуванням цілі квартали і уявіть, що це значить для наших людей. Авіація бомбардує навіть церкви", - зазначив президент України.

"Потрібні санкції проти Росії такі, щоб кожен солдат знав ціну пострілу в мирних людей, така принциповість європейського бізнесу, щоб в Росії не було грошей руйнувати життя. Тисніть на свої компанії, щоб вони виходили з Росії і ви не були спонсорами цієї війни опосередковано. Говоріть своїм політикам, щоб вони закрили небо України від російських ракет, .. які вбили 79 дітей і тисячі дорослих за ці дні", - закликав Зеленський європейців.

Він також наголосив, що Європі час обирати Україну заради миру.