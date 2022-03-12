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Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

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Російські окупанти прив'язали ланцюгом свого гранатометника до стовпа, щоб той не дезертував і лишили його з двома набоями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого запобігання дизертирству від окупантів опублікований в соцмережах.

"Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб той не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів. Нелюди", - пише користувач соцмереж, що опублікував відео на своїй сторінці.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Petryshyn
    замерз за родіну, за путіна
  • Ksenia VB
    Кацапам в принципі байдуже кого вбивати.
  • MAKAROV ddf66d11
    самые настоящие орки
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