Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО
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Російські окупанти прив'язали ланцюгом свого гранатометника до стовпа, щоб той не дезертував і лишили його з двома набоями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого запобігання дизертирству від окупантів опублікований в соцмережах.
"Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб той не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів. Нелюди", - пише користувач соцмереж, що опублікував відео на своїй сторінці.