Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

Російські окупанти прив'язали ланцюгом свого гранатометника до стовпа, щоб той не дезертував і лишили його з двома набоями.