Треба застосувати Байрактари на Маріупольському напрямку, - "Азов". ВIДЕО

Заступник командира полку "Азов" з позивним Калина звернувся до воєнно-політичного командування з проханням допомогти з наданням сучасного озброєння, зокрема БПЛА Bayraktar захисникам Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 36-ї окремої бригади морської піхоти

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Він зазначив: "Ситуація у Маріуполі важка. Попри всі наші оборонні дії та контратаки, ворожа орда продовжує просуватися. Ведуться важкі бої. За кону вулицю, за кожний дім, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі з першого березня. Місцеве нселення та громадяни інших країн, що залишилися в Маріуполі піддаються нещадному зниженню".

"Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють "Байрактари" та наша авіація. Давайте застосуємо все це і на нашому напрямку! Давайте вдаримо в тил по ворогу! Ми не здаємося. Ми чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога", - підкреслив Калина.

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Він також додав, що на 12-ту добу блокади міста російсьиким окупаційними військами в місті погіршується становище цивільного населення. Крім того, не вщухають обстріли ворожих авіації та артилерії по житлових окупантів.

Представник полку "Азов" заявив, що місцеві мешканці готують "коктейлі Молотова", аби зупиняти ворожу техніку у вуличних боях.

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