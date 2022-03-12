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Наші 2-3 покоління мінімум, озлоблені на вас за ваші дії, - Усик до росіян. ВIДЕО

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Чемпіон України з боксу Олександр Усик звернувся із своїм посланням з приводу російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Усика розміщене у соцмережах. 

"За 17 днів війни Російська Федерація знищує наші міста, рівняє їх з землею. Під приводом боротьби з фашизмом ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста. При цьому цинічно брешете і продовжуєте брехати про те, що це якась "спецоперація" і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив іде вже. Наші 2-3 покоління мінімум озлоблені на вас за ваші дії. Ви знаєте, люди, Господь противиться гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов. Він поротивиться тим, хто змушує любити. Ми на своїй землі. На своїй православній українській землі. Ми відбудуємо нашу Україну. Ми вкладемо всі кошти які в нас є для відновленя нашої красивої та квітучої Неньки. Дорогі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцеві, який став на захист своєї країни - "Велике дякую", - зазначив Усік.

Також він закликав молитися за оборонців України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усик до ОПЗЖ: Нехай виходять із бункерів, півні, та захищають свою країну!

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Топ коментарі

  • Vladyslav Namram
    Сегодня показали по первому каналу РФ депутата Рады Киву в программе, обсирающей Украину. Вот это настоящая проститутка. А Усик... Просто чуток запутался в своем собственном отбитом мозгу. Но совесть у него есть. Однозначно.
  • Підлога Маккартні
    Он хоть и ватный православный боксер, но он хотя бы называет вещи своими именами, в отличие от наших, прости госпаде, селебретис, всяких лабадей, махнатиков, дорофеевичей и прочей *******, которым еще концерты давать после войны на рашке
  • Vagon SV
    Меня тошнит от этой проститутки.
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