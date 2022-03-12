Кличко показав, як працює київський вокзал в умовах війни. ВIДЕО
Відео він виклав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Дорогі кияни! Сьогодні відвідав Центральний залізничний вокзал столиці, звідки відправляють потягами евакуйованих мешканців Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля. Невеликих міст під Києвом, де сьогодні тривають бої", - повідомив Кличко.
Він також зазначив: "Столиця допомагає Київській області вивозити мирних мешканців, надає автобуси, доправляє людей на залізничний вокзал. За останніх 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 000 врятованих від вогню окупантів людей. Сьогодні на вокзал прибув і перший автобус із жінками та дітьми з Чернігова, де ворог буквально знищує місто. А завтра чекають на евакуйованих з населених пунктів Броварського напрямку".
Мер подякував столичним рятувальникам, київським транспортникам, які допомагають визволяти з облоги і обстрілів мешканців Київської області, працівникам залізниці, волонтерам та поліції.
"Дякую нашим Збройним силам, які героїчно боронять нашу землю! Разом вистоїмо! Слава Україні!" - підсумував Кличко.