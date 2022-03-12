"Все бизнеса к х#ям собачим закроются, и п#здец", - російський блогер про блокування Instagram в РФ. ВIДЕО

Вже в понеділок на території Росії можуть заблокувати Instagram, що позначиться на росіянах, які заробляли за допомогою платформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про заявив російський блогер Ерік Кітуашвілі.

"Я вважаю, що блокування Інстаграму нанесе колосальну шкоду всьому бізнесу РФ. Починаючи від квіткових магазинів, закінчуючи людьми, які працюють вдома та заробляють собі копійчину на життя. Блогери постраждають? Підуть на іншу платформу. Тисячі, сотні тисяч, можливо мільйони людей постраждають", - наголосив він.

"Шиномонтажі, автосервіси, булочні, та всі, просто всі. Я кажу про людей та бізнеси, які не мільярди заробляють. Це звичайні люди, населення РФ", - додав блогер.

Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, що найближчого понеділка, 14 березня, очолювана ним соціальна мережа припинить свою роботу в Росії: "Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти Instagram за межами своєї країни. Це неправильно".

11 березня генпрокуратура Росії попросила Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram "з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців". На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook.

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