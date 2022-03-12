Понад 100 турецьких громадян перебувають в Маріуполі - їхнє житло зруйноване, вони знаходяться у неопалюваній мечеті. ВIДЕО

Близько сотні турецьких громадян втратили свої домівки у Маріуполі. Вони перебувають на території мечеті, де немає опалення і всередині мінусова температура.