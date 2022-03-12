Понад 100 турецьких громадян перебувають в Маріуполі - їхнє житло зруйноване, вони знаходяться у неопалюваній мечеті. ВIДЕО
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Близько сотні турецьких громадян втратили свої домівки у Маріуполі. Вони перебувають на території мечеті, де немає опалення і всередині мінусова температура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці НГУ.
"Понад 100 громадян Туреччини перебувають в окупованому російським військовим місті Маріуполі. Більшість їхніх будинків зруйновано, тому їм доводиться ховатися в мечеті. Їжі та води майже немає, температура всередині мінусова", - відзначається у повідомленні.