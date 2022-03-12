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В Бучі поховали 67 цивільних громадян, які загинули від рук російських окупантів. ВIДЕО

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В Бучі на Київщині поховали 67 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Відео оприлюднив перший заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Київщина! Місто Буча! Жах, який сьогодні є реальністю!

67 цивільних людей поховали на території церкви в місті Буча. Декого навіть не ідентифікували!!! Ось це і є вся "спеціальна операція" по знищенню українців!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Roman Podyu 5027fa4e
    Горите в аду, путинские ублюдки. 🤬
  • Александр Карин
    Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим кацапськими виродками. Нехай путінські вбивці не знають спокою ні на цьому, ні на тому світі, і нехай всі вони здохнуть в страшних нелюдських муках, проклинаючи день, коли народились на світ.
  • Степа Лыходэев
    R. I. P.
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