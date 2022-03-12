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Російські диверсанти позначили маячком продовольчий склад на Київщині, який потім зазнав обстрілу, - ОВА. ВIДЕО

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На продовольчому складі у Броварському районі, який обстріляли російські окупанти, диверсанти напередодні встановили маячок.

Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти влучили ракетою та зруйнували продовльчий склад в Броварському районі. З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок.

Закликаю всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу окупантами виникла пожежа на складі у Броварському районі.

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Топ коментарі

  • piligrim
    так, пильність, безумовно, в цей час надважлива... але, я перепрошую, - як з'ясувалось, що маячок встановили напередодні? тобто хтось бачив, та не зняв?... і як пересиченим громадянам опинитись на даху промислових об'єктів, аби проявити пильність?...
  • Vitia Ma
    Просто потрібно було 2 роки не дороги для російських танків будувати й кричати про велике будівництво а сформувати мінімум 500 тис. резерву з місячними курсами в рік, роздати їм зброю на зберігання вдома. Так щоб в кожному маленькому селі було мінінмум 10 протитанкових стволів і людей які вміють з них стріляти, мінімум 50 автоматників, 1 снайпер і т.д. Х"р би сюди Росія полізла. А так маєщо що маємо
  • Uzer Uzer
    Рассказываю, если я правильно понял где это, то я там обслуживал технику - комплекс RLC. Даже сервисные машины, они не пускают на территорию, вернее - с огромным гемором. Дальше, по территории камер - как собак не резанных, и внутри тож. На крышу - не попасть никак. Вывод такой, либо тех персонал, либо сбросили с беспилотника, либо нам пиzдят.
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