Російські диверсанти позначили маячком продовольчий склад на Київщині, який потім зазнав обстрілу, - ОВА. ВIДЕО
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На продовольчому складі у Броварському районі, який обстріляли російські окупанти, диверсанти напередодні встановили маячок.
Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні окупанти влучили ракетою та зруйнували продовльчий склад в Броварському районі. З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок.
Закликаю всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції!" - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу окупантами виникла пожежа на складі у Броварському районі.