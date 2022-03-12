Новини • Війна

Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО

18 62422
Війська РФ на Луганщині застосовували фосфорні боєприпаси.

Про це у Facebook повідомив заступник глави патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила. Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі.

Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Aut Ogen
    Террорист розійшовся, А для чого світ утворив Антитерористичну коаліцію на чолі з США ?
  • DemianBond 2cbb79cc
    Смотрю с бомбами беда у придурка, если уже такое достал. Следующее будет ядерная бомба, главное успеть выразить обеспокоенность
  • Підлога Маккартні
    НАТО введи войска!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини