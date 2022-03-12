Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО
18 62422
Війська РФ на Луганщині застосовували фосфорні боєприпаси.
Про це у Facebook повідомив заступник глави патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила. Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі.
Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", - йдеться в повідомленні.