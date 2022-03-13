Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України, - Кім. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кім розповів під час ранкового відеозвернення
"Вранці 13 березня (окупанти. – Ред.) розбомбили "Зорю" (державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря". – ред.), по матеріальних воротах, напевно літаками. Наразі з'ясовуємо обставини.
За всіма перехопленнями, розмовами у Росії та Білорусі – орки не лише нас бояться, вони нас поважають. Поважають, що в нас такий дух.
Бояться та поважають. Це є основним показником того, що перемога буде за нами. Багато людей зараз хочуть стати громадянином України. Не знаю як на це реагувати.
Вони розуміють, що в нас краще, у нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство.
Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю", - зазначив він.