За добу війська РФ здійснили майже 50 обстрілів житлових районів Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані, - Синєгубов. ВIДЕО

Минулої доби російські окупаційні війська завдали близько 50 артилерійських, мінометних і ракетних обстрілів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюму, Рогані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Порівняно з попередніми днями – ситуація менш напружена (за минулу добу було 84 обстріли. - Ред.). Але ЗСУ не втрачають пильності", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, знову спостерігається активність безпілотних літальних апаратів супротивника для розвідки.

Він зазначив, що внаслідок тривалих обстрілів Ізюмського району було пошкоджено установку комплексної підготовки газу біля с. Глазунівки: сталося інтенсивне горіння газу й травмовано одного працівника.

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Синєгубов повідомив, що в Осколі відновив роботу психоневрологічний інтернат, обстріляний окупантами 11 березня.

"В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, відновили функціонування закладу, там перебувають 350 підопічних і працівники. Паралельно працюємо над евакуацією", - написав Синєгубов.

Він наголосив, що українські воїни не дають противнику просунутися вперед.

"Щодня наші бійці завдають значних втрат противнику і не дають просунутися вперед. У тому самому Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", - написав Синєгубов.