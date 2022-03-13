"Нах#й идите", - мелітопольці окупантам у відповідь на заборону мітингів. ВIДЕО

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі роз'їжджає військова техніка, з якої у гучномовці російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянська адміністрація Мелітополя з метою запобігання правопорушенням та забезпечення громадського порядку тимчасово забороняє мітинги та демонстрації. З 18:00 до 6:00 ранку вводиться комендантська година", - зазначено в повідомленні.

Як свідчить відео, записане на вулицях міста, мелітопольці це звернення і самих окупантів посилають у міжнародно відомому напрямку – за російським кораблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спецслужби вживають певних заходів для звільнення мера Мелітополя Федорова, - Єнін

Читайте: Зеленський - москвичам: Якщо в Мелітополі проти окупації виходять 2 тис. людей, то скільки має бути у вас проти війни?

Відео з Мелітополя опублікував і телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

Так, у дописі зазначено, що мешканці Мелітополя безстрашно виходять на вулиці з гаслами: "Мелитополь - Украина", "Где наш мэр?"