На сьогоднішній день Ірпінь не захоплений – 70% це наше, за 30% ведемо бій, - мер Маркушин. ВIДЕО

70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не захоплений – 70% це наше, українське місто. За 30% ми ведемо бій", - розповів він.

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Маркушин наголосив, що весь час перебуває в місті та не збирається нікуди тікати.

"Друзі! Я на місці, ми з командою щодня працюємо. Не вірте чуткам! Ірпінь не здолати!" - запевнив він.