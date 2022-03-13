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Українські воїни захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

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Українські військові захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, який покинули російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Черговий новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 кинули російські окупанти. Багато електронних блоків знято з системи управління. Знищення такої машини має велике значення, оскільки вони на маршах прикривають російські війська від наших штурмовиків та безпілотників", - розповів журналіст.

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    по довбаному саратову - вогонь!
  • Solsky Wasyl
    саратов до сраки, треба по військових літаках рф вогонь відкривати, вони курви з безпечної для себе відстані нас розстрілюють, щоб їм вибл...м то саме вернулося що вони нам приготували.
  • Saskia Jansen
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