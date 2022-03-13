"Нас кидают на бабки", - окупант. АУДIО

Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови окупанта. Він стурбований тим, що не отримає $2 тис. за вбивства українців.

Запис опубліковано на каналі СБУ в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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З аудіоперехоплення випливає, що обіцяні кошти військові РФ не одержують і тому готові дезертирувати. "Страшно, що кидають на бабки", - каже російський військовий.

"У цій фразі – весь цинізм російських загарбників. Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі сім'ї та бомбять пологові будинки. Неважливо, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів. Російського окупанта турбує лише одне: за вбивство українців він не отримує своїх $2 тис.", - йдеться у повідомленні СБУ під оприлюдненим аудіозаписом.

У СБУ зазначають: "Отже "велика армія" Путіна потроху перетворюється на армію дезертирів. Деякі воїни тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати. Бо розуміють: життя дорожче".

"А для кого з окупантів все ж таки важливіші гроші, у нас є хороша новина: українці забезпечать їм безкоштовне відправлення додому… у мішках для трупів", - наголосили в українській спецслужбі.