"Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха!" - полковник авіації РФ Штерн звернувся до російських військових льотчиків. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
Він зокрема заявив (публікуємо заяву мовою оригіналу):
"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!
Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.
Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.
Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.
Жду вашего исходящего из моего обращения решения.
Время не ждет!
Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!
Полковник Геннадий Штерн"
Як повідомляється, Генадій Штерн понад тридцять років життя віддав військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, 1982-го — Ленінградську академію авіації.
До 1999 року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, потім у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заст. командира та командира ескадрильї, заст. командира полку, заст. начальника Літно-методичного відділу училища, начальника Літно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора Бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії. Освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт складає 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни ІІ групи.