Митрополит Арсеній закликав припинити бомбити мирних людей у зв’язку з авіаударом по Святогірській Лаврі. ВIДЕО
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Митрополит Святогірський Арсеній у зв’язку з авіаударом на Святогірську Лавру записав відеозвернення .
Відео опубліковано на сторінці у Фейсбуку Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.
"Владика повідомив, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир. Внаслідок авіаудару були вибиті вікна в Успенському соборі і Покровському храмі. Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких – діти. Дехто зазнав поранень осколками скла від вікон. Усі, хто проживає в монастирі, після удару ночували у підвалах", - йдеться в повідомленні.
Митрополит Арсеній закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України.