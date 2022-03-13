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Митрополит Арсеній закликав припинити бомбити мирних людей у зв’язку з авіаударом по Святогірській Лаврі. ВIДЕО

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Митрополит Святогірський Арсеній у зв’язку з авіаударом на Святогірську Лавру записав відеозвернення .

Відео опубліковано на сторінці у Фейсбуку Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.

"Владика повідомив, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир. Внаслідок авіаудару були вибиті вікна в Успенському соборі і Покровському храмі. Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких – діти. Дехто зазнав поранень осколками скла від вікон. Усі, хто проживає в монастирі, після удару ночували у підвалах", - йдеться в повідомленні.

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Митрополит Арсеній закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України.

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Топ коментарі

  • der
    ця тварина з хрестиком боїться звернутися до ***** і думає сидіти на двох кріслах....воно знає, від кого залежить припинення вогню...Це РПЦ МП!!!!
  • Руслан Сольвар
    Ця тварина жаліється після того як розвалили його бізнес.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    а молотить по атеистах,мусульманах и прочих греко-католиках,блеадь,просто богоугодное дело..
    ненавижу ****.
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